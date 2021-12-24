الإفتاء ترد: ما حكم قراءة القرآن داخل مجموعات على تطبيق «واتساب»؟

تلقت دار الإفتاء سؤال من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر البث المباشر الذي تجريه على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائلة تقول: نفوم أنا ومجموعة من أصدقائي بقراءة القرآن جماعة عبر جروب على تطبيق واتساب، ونفوم بمراجعة الآيات على بعضنا البعض، ونفسم الأجزاء على بعضنا، فهل يجوز ذلك علما بأن هناك البعض يقول هذه بدع العصر؟

وأجابت الإفتاء قائلة: "إن قراءة القرآن على هيئة جماعة من الأصدقاء بشكل مُنظم لا اعتداءَ فيها ولا تشويش عند التلاوةِ أو التعليمِ فهو أمرٌ جائز شرعًا ولا حرج فيه".

وأضافت الدار أن استدلال بعض الناس ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استدلالٌ فاسدٌ مقطوع عن الفهم الصحيح، وتحريفٌ لنصوص السنة النبوية الشريفة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإرشاد إلى تنظيم قراءة القرآن، بحيث لا يقع تشويش من القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ أثناء القراءة.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.



كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الخميس، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين، كما تقوم الدار بالتوعية الأسرية، من خلال نخبة متخصصة من علماء النفس والاجتماع للحفاظ على أمن واستقرار الأسرة.