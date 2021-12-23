البرلمان العربي يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد البرلمان العربي، اليوم الخميس، ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وفق برنامج زمني محدد وإنهاء أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وشارك أعضاء مجلس النواب الليبي الأعضاء في البرلمان العربي وهم عبدالسلام نصية وأحلام اللافي وحسن البرغوثي أبو صلاح شلبي، في الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان.

وتضمن جدول أعمال الجلسة استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافة والمرأة وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، بالإضافة إلى تقرير لجنة فلسطين، بحسب المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق.

وناقشت الجلسة العامة بالإضافة إلى تقارير اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي ما ورد في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي بشأن آلية البرلمان العربي لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية ومنها ليبيا والتي دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات فيها في اقرب وقت ممكن دون تأخير يقوض مساعي الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة في اختيار قيادته بعيداً عن التدخلات الخارجية، مؤكدا دعم الجهود المخلصة التي تهدف إلى لم الشمل وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة.

كما أكد البرلمان العربي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وفق برنامج زمني محدد وانهاء أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ويؤيد نتائج اجتماعات لجنة ( 5 +5 ) والجهود التي تبذلها في هذا الصدد، مشدداً على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

يذكر أن اجتماعات البرلمان العربي عقدت بمقر مجلس النواب الأردني من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري.