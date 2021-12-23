الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تكشف خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021

خطوات تسجيل استمارة
خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب وأولياء الأمور في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بضرورة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021 إلكترونيا لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022.

مواعيد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022

وذكرت الوزارة إن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021 الإلكتروني للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، بدأ يوم 13 ديسمبر الجاري، ومستمر حتي يوم 28 من الشهرذاته.

وأوضحت أن التسجيل لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثلث الإعدادي 2021 سيجري عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، ولم يتم التسجيل بدون استخدام البريد الموحد للطلاب.

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021

  • في البداية يفعل الطالب حساب البريد الموحد بكتابة الرقم القومي من خلال هذا الرابط: office365.emis.gov.eg
  • ينقل الطالب البيانات الموجودة في إيصال دفع رسوم الامتحان بشكل إلكتروني للتسجيل.
  • يدخل الطالب إلى صفحة وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي : moe-register.emis.gov.eg.
  • يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة السر.
  • يرفق الطالب صورة شخصية له مطابقة لصورة الاستمارة الورقية.
  • الضغط علي أيقونة "حفظ".
  • الضغط علي كلمة "اعتماد" .
  • طباعة الاستمارة والاحتفاظ بعدد 2 نسخة منها.
txt

رابط تسجيل استمارة امتحان الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2021-2022 وحقيقة تعطيل الدراسة

txt

اليوم أخر فرصة.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

txt

الإثنين آخر موعد لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

txt

لينك تسجيل استمارة الصف السادس الابتدائي 2022.. وموعد الامتحانات

تصنيف مصر في جودة التعليم

في سياق أخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تصنيف التعليم في مصر في المركز 39 من 78 دولة في نصنيف يو اس نيوز الأمريكية لأعلي 78 دولة في جودة التعليم.

وأضاف، وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن بيان يو اس نيوز الأمريكية على صفحته الشخصية لمنع الشائعات المفبركة التي يتداولها رواد السوشيال ميديا بدون مرجع؛ للتشكيك في جودة التعليم المصري، وفي قدرة وزير التعليم على النهوض بالعملية التعليمية، والادعاء الدائم أنه لم يتقدم بالتعليم خطوة واحدة منذ توليه الوزارة وهذا عكس الحقيقة، المعروفة من قبل أكبر المؤسسات العالمية.

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2021 إستمارة الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021 امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

مؤمن زكريا يكذب شائعة وفاته بصورة

عرض فيلم العدوان الثلاثى على «DMC».. أحدث إنتاجات الشركة المتحدة

رئيس «الصناعات الكيماوية»: 180 مليار جنيه لمشروعات «حياة كريمة» فى الجنوب

باللوك الجديد.. شيرين وبناتها فى أول حوار مع إسعاد يونس ليلة رأس السنة

حبس 3 متهمين بإجبار عامل على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه فى السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى