«التعليم» تكشف خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب وأولياء الأمور في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بضرورة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021 إلكترونيا لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022.

مواعيد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022

وذكرت الوزارة إن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021 الإلكتروني للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، بدأ يوم 13 ديسمبر الجاري، ومستمر حتي يوم 28 من الشهرذاته.

وأوضحت أن التسجيل لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثلث الإعدادي 2021 سيجري عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، ولم يتم التسجيل بدون استخدام البريد الموحد للطلاب.

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2021

في البداية يفعل الطالب حساب البريد الموحد بكتابة الرقم القومي من خلال هذا الرابط: office365.emis.gov.eg

ينقل الطالب البيانات الموجودة في إيصال دفع رسوم الامتحان بشكل إلكتروني للتسجيل.

يدخل الطالب إلى صفحة وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي : moe-register.emis.gov.eg.

يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة السر.

يرفق الطالب صورة شخصية له مطابقة لصورة الاستمارة الورقية.

الضغط علي أيقونة "حفظ".

الضغط علي كلمة "اعتماد" .

طباعة الاستمارة والاحتفاظ بعدد 2 نسخة منها.

تصنيف مصر في جودة التعليم

في سياق أخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تصنيف التعليم في مصر في المركز 39 من 78 دولة في نصنيف يو اس نيوز الأمريكية لأعلي 78 دولة في جودة التعليم.

وأضاف، وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن بيان يو اس نيوز الأمريكية على صفحته الشخصية لمنع الشائعات المفبركة التي يتداولها رواد السوشيال ميديا بدون مرجع؛ للتشكيك في جودة التعليم المصري، وفي قدرة وزير التعليم على النهوض بالعملية التعليمية، والادعاء الدائم أنه لم يتقدم بالتعليم خطوة واحدة منذ توليه الوزارة وهذا عكس الحقيقة، المعروفة من قبل أكبر المؤسسات العالمية.