بعد حذفه.. ويجز يطرح كليب «مش خالصة» مع الجراند طوطو «فيديو»

طرح مطرب الراب الشهير “ويجز" أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “مش خالصة” والتي يتعاون فيها مع المطرب المغربي الجراند طوطو وذلك بعد أن حذفت الأيام الماضية من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعد أغنية “مش خالصة” التعاون الأول بين ويجز والمطرب المغربي الجراند طوطو، حيث طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب وتم تصويرها بالمغرب وهي إنتاج مشترك شركة تكوين وDeezer، هندسة صوت نادر سليمان.

آخر أعمال ويجز الغنائية

وحقق مطرب الراب الشهير «ويجز» وفريق «ديسكو مصر» نجاحا كبيرا بأغنية «كيفي كده»، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب، حيث حققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 20 مليون مشاهدة.

تفاصيل حفل ويجز في رأس السنة

يستعد مطرب الراب ويجز لاحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر الجاري، داخل حديقة فاميلي بارك بالتجمع الأول ليحتفل مع جمهوره بليلة رأس السنة الميلادية.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين الأولى بمبلغ 500 جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيه مصري ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساءً، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم "ويجز" في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي، وغيرها".