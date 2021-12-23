أبوالغيط يستقبل رئيسة مجلس نواب البحرين في الجامعة العربية

استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق لها بمقر الجامعة.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة إن الأمين العام ناقش مع رئيسة مجلس النواب عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التأكيد على دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في مواجهة التحديات الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف المصدر أن أبوالغيط ثمن في هذا الإطار الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على الهوية العربية، وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، منوهًا بالدور المقدر للقيادة البحرينية في هذا الخصوص.



البحرين تؤكد دعم خدمة الوطن العربي

من جانبها، أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، داعمة لكل ما من شأنه خدمة الوطن العربي من المحيط إلى الخليج العربي، وحريصة كل الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك بجميع أطره وآلياته، وتعمل على دعم تنسيق المواقف بين الدول العربية إزاء مختلف القضايا، وبما يضمن مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات وآمال الدول والشعوب العربية في المزيد من الاستقرار والرخاء والازدهار والتقدم.

وأعربت رئيسة مجلس النواب عن تقدير عاهل البلاد ومملكة البحرين للجهود المتميزة التي يبذلها أمين عام جامعة الدول العربية، في تعزيز وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك وفي الارتقاء بدور جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، ولما فيه خير وصالح الدول والشعوب العربية، ومؤكدة دعم البحرين لكل ما من شأنه تحقيق الأهداف النبيلة لجامعة الدول العربية والعمل على تنمية دورها في المجالات كافة.