استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار 15 يومًا فى المطرية

أمرت جهات التحقيق، اليوم الخميس، باستمرار حبس تشكيل عصابي ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية شرق القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وعثر بداخله على (حفـرة قطرها 4 أمتار بعمق ۱۰ أمتار - أدوات تنقيب)، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.