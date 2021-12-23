الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«إسكان النواب» تطالب بحصر شامل لمشروعات الصرف المتوقفة بالشرقية

النائب حاتم عبدالعزيز
النائب حاتم عبدالعزيز

شدد حاتم عبدالعزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة البدء فى تنفيذ المشروعات المتوقفة، مع ضرورة عمل حصر شامل بكل المشروعات المتوقفة في محافظة الشرقية.

وقال في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول تنفيذ واستكمال وجود العديد من المشكلات في العديد من مراكز محافظة الشرقية، وتشمل مركز ههيا وكفرحمودة وقرية العلاقمة وحوض نجيح وقرية كفر أبوحطب وكذلك تعطل خط الطرد بمركز ههيا.

وطالب بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات المتوقفة على مستوى مركز ههيا بشكل عام.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن ملف الصرف الصحي من الملفات الحيوية التي تشغل قطاع عريض من الشعب المصري، لافتًا إلى أن هناك بعض المناطق بمركز ههيا محافظة شرقية تعاني من مشاكل بسبب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محافظة الشرقية حصول  ١٢ محطة مياه للشرب والصرف الصحي بها، على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشرًا لكفاءة عمل المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأدائها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

وأشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى حرص الشركة على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منها 15 محطة مياه شرب و11 محطة معالجة الصرف الصحي.

محافظة الصرف الصحي مشكلات عضو لجنة الإسكان مشروعات الصرف الصحي مياه الشرب والصرف مشروعات مياه الشرب والصرف

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