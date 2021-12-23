الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: نيجيريا تتخلص مما يزيد على مليون جرعة لقاح «أسترازينيكا»

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

تخلصت نيجيريا من أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، بعد أسبوع تقريبا من إعلان مسئولين نيجيريين عن انتهاء صلاحية عدد مماثل من اللقاحات في المخزون الوطني.

وأفادت تقارير صحفية، وفقا لموقع "أول أفريكا" الإخباري الإفريقي، اليوم الخميس، بأن نيجيريا أتلفت اللقاحات وتخلصت منها في موقع بالقرب من العاصمة أبوجا.

من جانبه، قال فيصل شعيب، المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، إنه كان يجب إتلاف اللقاحات لأن النيجيريين بحاجة إلى الثقة في عملية التطعيم.

يشار إلى أن نيجيريا هي إحدى الدول في إفريقيا التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، فحتى الآن أكدت الدولة أكثر من 227 ألف حالة إصابة وما يقرب من 3 آلاف حالة وفاة، حيث لم تقم السلطات النيجيرية حتى الآن سوى بتحصين 3 بالمائة فقط من سكانها ضد كوفيد- 19.

يذكر أنه أكد مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض المعدية في نيجيريا أن البلاد سجلت زيادة بنسبة 500% في عدد الإصابات بكورونا في الأسبوعين الماضيين بسبب متحورات دلتا وأوميكرون.

وقال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور إيفيدايو أديتيفا- في بيان وفقًا لصحيفة «فانجارد» النيجيرية على موقعها الإلكتروني- إنه اعتبارًا من 19 ديسمبر الجاري تم تسجيل إجمالي إصابات 223 ألفا و887 حالة، وإجمالي الوفيات 2985 حالة.

وأضاف أن المركز أطلق حملة لموسم عيد الميلاد تحت عنوان «الاحتفال بمسئولية»، وتركز على التدابير التي يتعين على النيجيريين اتخاذها لحماية أنفسهم وأحبائهم من كورونا خلال فترة الأعياد، معلناً أن البلاد الآن في الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة النيجيرية على إعطاء جرعات معززة للأشخاص الذين أكملوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مثل «أسترازينيكا، وموديرنا، وفايزر، وجونسون آند جونسون».

نيجيريا اللقاحات أسترازينيكا نيجيريين لقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

مدبولى: العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب النمو السكانى لمدة 200 سنة

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

الرئيس السيسى: توافق وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كل القضايا

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

القضاء الإدارى يعيد طالبًا مستبعدًا للالتحاق بكلية الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل