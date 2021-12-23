تقارير: نيجيريا تتخلص مما يزيد على مليون جرعة لقاح «أسترازينيكا»

تخلصت نيجيريا من أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، بعد أسبوع تقريبا من إعلان مسئولين نيجيريين عن انتهاء صلاحية عدد مماثل من اللقاحات في المخزون الوطني.

وأفادت تقارير صحفية، وفقا لموقع "أول أفريكا" الإخباري الإفريقي، اليوم الخميس، بأن نيجيريا أتلفت اللقاحات وتخلصت منها في موقع بالقرب من العاصمة أبوجا.

من جانبه، قال فيصل شعيب، المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، إنه كان يجب إتلاف اللقاحات لأن النيجيريين بحاجة إلى الثقة في عملية التطعيم.

يشار إلى أن نيجيريا هي إحدى الدول في إفريقيا التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، فحتى الآن أكدت الدولة أكثر من 227 ألف حالة إصابة وما يقرب من 3 آلاف حالة وفاة، حيث لم تقم السلطات النيجيرية حتى الآن سوى بتحصين 3 بالمائة فقط من سكانها ضد كوفيد- 19.

يذكر أنه أكد مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض المعدية في نيجيريا أن البلاد سجلت زيادة بنسبة 500% في عدد الإصابات بكورونا في الأسبوعين الماضيين بسبب متحورات دلتا وأوميكرون.

وقال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور إيفيدايو أديتيفا- في بيان وفقًا لصحيفة «فانجارد» النيجيرية على موقعها الإلكتروني- إنه اعتبارًا من 19 ديسمبر الجاري تم تسجيل إجمالي إصابات 223 ألفا و887 حالة، وإجمالي الوفيات 2985 حالة.

وأضاف أن المركز أطلق حملة لموسم عيد الميلاد تحت عنوان «الاحتفال بمسئولية»، وتركز على التدابير التي يتعين على النيجيريين اتخاذها لحماية أنفسهم وأحبائهم من كورونا خلال فترة الأعياد، معلناً أن البلاد الآن في الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة النيجيرية على إعطاء جرعات معززة للأشخاص الذين أكملوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مثل «أسترازينيكا، وموديرنا، وفايزر، وجونسون آند جونسون».