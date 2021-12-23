بورصة البحرين تعلن الأسهم المتداولة خلال أسبوع

أعلنت بورصة البحرين أن الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغت 6 ملايين و681 ألفاً و536 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و434 ألفاً و876 ديناراً بحرينياً، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 229 صفقة.

وذكرت بورصة البحرين أن الـمستثمرين تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات منها ، في حين انـخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية البحرينة .

وتابعت: استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 792 ألفاً و431 ديناراً بحرينياً أو ما نسبته %55.23 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 5 ملايين و340 ألفاً و968 سهماً، تم تنفيذها من خلال 144 صفقة.

وأوضحت أن على مستوى الشركات، فقد جاءت المنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 496 ألفاً و276 ديناراً بحرينياً وبنسبة 34.59% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 619 ألفاً و985 سهماً، تم تنفيذها من خلال 45 صفقة.

وأشارت إلى أنه جاء في المركز الثاني بنك السلام بقيمة قدرها 366 ألفاً و885 ديناراً بحرينياً وبنسبة 25.57% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و768 ألفاً و688 سهماً، تم تنفيذها من خلال 47 صفقة.