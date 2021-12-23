«تجهض الفتيات».. حجز طبيبة «نساء وتوليد» شهيرة في حلوان

قررت نيابة حوان الجزئية، اليوم الخميس، حجز طبيبة نساء وتوليد، لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث حول الواقعة، لاتهامها بإجراء عمليات إجهاض للسيدات.

‏كانت ألقت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج، القبض على ‏طبيبة نساء والتوليد، هاربة من حكم جنائي بالسجن خمس سنوات، بتهمة إجهاض فتاة بالمطرية.

كانت وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، ‏بتواجد سلوى س، 50 سنة، طبيبة بشرية "نساء والتوليد" تقوم بأعمال مخالفة للقانون، وهي إجراء عمليات إجهاض في مركز تم إنشاؤه بمنطقة مجمع المدارس كورنيش النيل، دائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.

‏كما أثبتت التحريات أن المذكورة هاربة من جناية إجهاض فتاة في منطقة المطرية، ومحكوم عليها بالسجن 5 سنوات، ولكنها قد أغلقت مركزها بتلك المنطقة، وفرت هاربة إلى مدينة حلوان، وقامت بإنشاء مركز جديد لاستكمال أفعالها المخالفة للقانون، و عليها تم مداهمة مركز المذكورة، وتم ضبطها وتشميع المركز.

وبمواجهتها بالحكم أقرت بصحته، كما أقرت بأنها أنشأت المركز الكائن خلف مجمع المدارس بمنطقة كورنيش النيل حلوان، لإجراء تلك الأفعال المخالفة للقانون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم و تباشر النيابة العامة التحقيقات.