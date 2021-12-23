الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خلال 7 أعوام.. 2.7 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب في أسيوط

نيفين جامع
نيفين جامع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز نجح خلال السنوات السبع الماضية في مضاعفة حجم التمويل الذي تم ضخه لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد لاستغلال الطاقات البشرية الواعدة والموارد الطبيعية المتاحة بهذه المحافظات للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تسهم في زيادة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطنى وتساعد على خلق فرص عمل مستدامة وتؤدى إلى تحسين المستوى المعيشي لأهالي تلك المناطق.

- تمويل 104 آلاف مشروع صغير وتوفير 146 ألف فرصة عمل 


وأضافت وزير التجارة والصناعة، أن محافظة أسيوط من أهم محافظات الصعيد التي استفادت من دعم الجهاز حيث تم ضخ 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى 30/11/2021، مولت نحو 104 آلاف مشروع صغير ومتناهي ووفرت حوالي 146 ألف فرصة عمل منها حوالي مليار جنيه مولت نحو  96 ألف مشروع متناهي ووفرت نحو 115 ألف فرصة عمل للمواطنين خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجا.

- توفير 4.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة

وأضاف الوزيرة أن الجهاز ساهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة ولتوفير بيئة أفضل تساعد على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث قدم منحًا بلغت 300 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، استفادت منها مراكز ومناطق المحافظة خاصة المناطق الريفية منها، ووفرت حوالي  4.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وأوضحت أن الجهاز نسق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات لحماية جوانب نهر النيل بطول 11.6 كم ورصف الطرق بالمناطق غير المخططة، بمسطح يصل إلى 13 ألف متر مربع وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بطول 18.5 كيلو متر، وإحلال وتجديد ومد خطوط مياه شرب جديدة بطول 55.4 كم وترميم عدد من المدارس ومراكز الشباب وترميم منازل لما يزيد على ألفين أسرة.

ومن أهم المجالات التي ركز عليها الجهاز، كان  تدريب الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل، و تم توفير فرص عمل لما يزيد على 500 شاب وفتاة فى مجالات تعبئة وتغليف المواد الغذائية والعمل كمشرفات حضانة ومندوبين مبيعات وفى مجال خدمة العملاء، كما تم مساعدة حوالي 1900 شاب وفتاة لبدء مشروعاتهم الصغيرة في مجالات الاكسسوار والأشغال اليدوية وتشكيل المعادن وصناعة الزجاج.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تنمية المشروعات حجم التمويل المشروعات الصغيرة محافظات الصعيد

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وائل لطفي

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