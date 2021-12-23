الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مجلس الوزراء: تطعيم 98‎%‎ من المستهدفين ضد شلل الأطفال حتى الآن

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد "أوميكرون"، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.
وتطرق الوزير إلى الحالات الثلاث التي اُشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من المصريين العائدين من الخارج في ٤ ديسمبر الجاري،  مستعرضاً في هذا الصدد الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك عزلها بمستشفى العزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وإجراء التحاليل والمسحات اللازمة حتى  التأكد من سلبية نتيجة التحاليل.

وتناول القائم بأعمال وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن الحالة الوبائية بمصر، والذى تضمن معدل الإصابات الأسبوعية، ونسب الإشغال بمستشفيات العزل والفرز، بالإضافة إلى الموقف الحالي للقاحات، حيث لفت إلى أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ ٣٣.٧٧٨.٨١٧ جرعة، و٢٠.٠٩٤.٦٩٦ جرعة ثانية، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة ٥٣.٨٧٣.٥١٣ جرعة، بمعدل تطعيم حاليا ٣٥٣.١٣٠ جرعة يومياً، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة متاحة حاليا.

كما أشار إلي أن إجمالى ما تم توريده من لقاحات: أسترازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك، وفايزر بيونتيك، وموديرنا بلغ ١١٦.٨٥١.٠٢٠ جرعة. 

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم اتخاذ إجراءات لمنح الجرعة الثانية لمن تخلف عنها، وذلك من خلال تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول على الجرعة الثانية، والتي أسفرت عن منح الجرعة الثانية لحوالي ٣٤٤.٩٥٦ شخص منذ إطلاق الخدمة، كما استعرض الوزير بياناً تفصيليا لأعداد الذين تلقوا اللقاحات للفئة العمرية من ١٢ إلى ١٨ سنة على مستوى المحافظات، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بمقرات الأحزاب والذين وصل عددهم إلى ٢.٧٣٣.٥٨٣ مواطن.

كما طمأن الوزير أعضاء المجلس على انتظام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تم الانتهاء من تطعيم نسبة 98‎%‎ من المستهدف تطعيمهم حتى الآن.

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