الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بوتين: وصول روسيا إلى المناعة الجماعية ضد «كورونا» في 2022

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر الصحفي السنوي، اليوم الخميس، إن روسيا ستصل إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في 2022.

ولفت: إلى أن “الحرب ضد كورونا مستمرة ونعرف عن خطورة متحور أوميكرون”، مشيرًا إلى أن خبراء روس يعملون بنجاح في إفريقيا على مكافحة "أوميكرون".

ونوه بأن الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%.

وأضاف أن الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى، مشيرًا إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4%، لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%.

وواصل:"لن يلاحق أحد في روسيا لرفضه التطعيم ضد كورونا مؤكدا على ان  هناط دول أخرى لم تتجاوب مع مطالب روسيا المتكررة لتقديم أي أدلة تثبت تسميم نافالني"، متابعًا:"قانوننا الخاص بالوكلاء الأجانب أقل صرامة بكثير من مثيله الأمريكي".

يأتي هذا فيما كشفت وزارة الصحة الروسية الثلاثاء، عن أعداد المصابين بسلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد في روسيا. 

وقال نائب وزير الصحة الروسي فيكتور فيسينكو، إن عدد المصابين بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في روسيا، بلغ 30 شخصا وجميعهم في حالة مستقرة، حسب وكالة نوفوستي الروسية. 

وحسب الوكالة أضاف نائب الوزير، أن "عدد المصابين حوالي 30 شخصا، ولا توجد حالات خطيرة بينهم".

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن حوالي 25 شخصا مصابا في روسيا، بهذا النوع من فيروس كورونا SARS-CoV-2.

وقالت منظمة الصحة العالمية في فترة سابقة، إن أوميكرون الذي رصد في عشرات الدول يشكل "خطرا عالميا كبيرا"، مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات، لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.

وأوضحت المنظمة أنه ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يكون أوميكرون أقل شراسة من المتحورات الأخرى.

وخلال الأيام الماضية، كشفت حكومة روسيا عن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا التي تم تسجيلها في أراضيها، مقرة بأن استمرار تفشي هذه السلالة شديدة العداوة في البلاد أمر لا مفر منه.

 

 

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وائل لطفي

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