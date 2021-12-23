الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صحتك تهمنا».. انطلاق فعاليات الماراثون الرياضي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان اللجنة الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة "فعاليات الماراثون الرياضي تحت شعار صحتك تهمنا"، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وقام بالتنظيم 160 طالبًا بزى التنظيم الموحد، حيث تم استقبال الطلاب المشاركين على بوابة الجامعة الذين بلغ عددهم 800 طالب وطالبة من جامعة حلوان وتجميعهم  أمام شعار الجامعة وبدأ فريق الرياضى بمشاركة الطلاب بالإحماء والتسخين.

وأطلق الدكتور حسام  رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صافرة الانطلاق للمارثون، وقد حضر بدء الفعاليات عدد من قادة الجامعة ووزارة التعليم العالي وإعداد القادة، عقد الماراثون بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلامة عبد التواب القائم بعمل عميد كلية الحقوق،  الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الإجتماعية، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، طارق اسماعيل مدير إدارة العامة للجوالة، ياسر الجبالى مسئول أسرة من أجل مصر.

وأشرف على فعاليات الماراثون  راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  أحمد بسطامي مدير رعاية الشباب بالكلية، وعلى رئيس اتحاد طلاب الجامعة، محمد عطية رئيس اتحاد الكلية، نورهان سعيد نائب رئيس الاتحاد، احمد جمال أمين اللجنة الرياضية، امير ناصر الأمين المساعد للجنة الرياضية.  

ويهتم الماراثون بالتأكيد على أهمية رياضة الجري وفوائدها، وتقوية الجهاز المناعي، ومنع أرتفاع ضغط الدم، الحصول علي جسم متكامل ومتناسق، تحريك الدورة الدموية، وتحسين صحة العقل، تقوية العضلات وتحسين صحة الجسم وزيادة الكتلة.

وتم تكريم المشاركين واستلام العشر مراكز الأولى لكل فئة (بنات - بنين) الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية مع الشهادات التكريم مع كاس للفائز الأول.

وزارة التعليم تكريم ضغط الدم شئون التعليم والطلاب جامعة حلوان محمد شباب التعليم العالي الشباب والرياضة

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