عقب القبض عليه.. عقوبة تنتظر مؤسس حملة تنظيف مقابر سوهاج

ألقت مباحث سوهاج، القبض على مؤسس حملة تنظيف المقابر عقب مزاولته لأعمال السحر والشعوذة، فقد اثبتت التحقيقات أن المتهم ضُبط بحوزته مجموعة من المستلزمات تؤكد ممارسته السحر، وبفحص هاتفه المحمول تبين أن يحتوى على محادثات ورسائل تؤكد نشاطه غير الاخلاقي.

ووجهت النيابة له تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أعمال الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ضحاياه جنسيًا، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتهمين بالدجل والشعوذة، عبر تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحديد أماكنهم ووقوفهم عن مزاولة اعمالهم الغير قانونية.

وتواصلت “الدستور” مع الخبير القانوني حسن يوسف لمعرفة الموقف القانوني لمزاولي أعمال السحر، فقال: لا توجد مادة فى قانون العقوبات تعترف بالسحر والشعوذة والدجل كجريمة بشكل مباشر، مثل تلك القضايا يتم دراسة التهمة التي توجها النيابة للجاني ومن خلالها يتم الحكم عليه.

وأكد أنه يتم التعامل مع مثل تلك الجرائم بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص بأن يعاقب كل من ارتكب أعمال دجل وشعوذة ونصب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن في مثل تلك القضية التي ثبت من خلالها ارتكاب الجاني تهمة ممارسة الجنس مع ضحاياه دون موافقتهم فهى تتحول من جنحة نصب إلى جناية هتك عرض وقد تصل إلى جريمة اغتصاب، وتنظر أمام محكمة الجنايات وتصل العقوبة إلى المؤبد.