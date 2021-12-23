الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

اسعاف
اسعاف

‏أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة-أسوان المار في محيط محافظة المنيا.   

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة - أسوان وتحديداً في الطريق الواصل بين قريتي «بني أحمد - ريدة».

بانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وبالكشف عليهم تبين إصابتهم بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إنقلاب السيارة، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير المرور أمام المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق‏.

حادث مرورى الطريق الزراعي القاهرة -أسوان محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة

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وائل لطفي

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