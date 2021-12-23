الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: السماح لـ63 مواطنًا بحمل جنسيات أجنبية.. وتنازل 21 عن «المصرية»

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت وزارة الداخلية 3 قرارات بالسماح لـ63 مواطناً بحمل جنسيات أجنبية أخرى، بينهم 21 مواطناً تنازلوا عن جنسيتهم المصرية.

ونص القرار الأول رقم ٢٢٣٩ لسنة ٢٠٢١ على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم / سـامح مرسـى عيسى مرسى - وآخرهم / هانى كمال كامل سيدهم) المدرجة أسـماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفـاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار الثاني رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢١ على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم / يوسف خالـد أحمـد على بخيت - وآخرهم / عمرو أشرف رشاد عثمان) المدرجة أسـماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار الثالث رقم ٢٢٤٢ لسنة ٢٠٢١ على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم / محمـد يحى  نور عابدين عيسى - وآخرهم / خالد أحمد على إبراهيم سالم ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، جرى نشر القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

وزارة الداخلية مواطنا جنسيات أجنبية جنسيات أجنبية أخرى 21 مواطنا

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