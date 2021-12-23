محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول (صور)

وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبدالعزيز، مدير الأمن، اليوم الخميس، إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان الشهداء، وذلك في الذكرى الـ65 لانتصار المدينة على العدوان الثلاثي.

وشهد ميدان الشهداء بشارع 23 يوليو، احتفالات لطلاب المدارس والفرق الاستعراضية والغنائية، وقدموا عروضًا فنية على أصوات الأغاني الوطنية، وذلك في إطار الاحتفال الذي نظمته المحافظة بالتزامن مع العيد القومي، والذي يتزامن مع ذكري الإنتصار علي العدوان الثلاثي في عام 1956.

وحرص عددًا من نواب المحافظة والقيادات السياسية والأمنية والتنفيذية على المشاركة في الاحتفال، كما حرص عددًا كبيرًا من الأهالي على التواجد بالميدان حاملين أعلام مصر، فرحين بما يتحقق من إنجازات على أرض بلدهم.

وأقامت محافظة بورسعيد، أمس الأربعاء، احتفالًا كبيرًا قدمت خلاله فرقة الموسيقي العربية باقة من أروع الأغاني الوطنية، وكرم خلاله اللواء عادل الغضبان، أسر أبطال 56 وأخر الفدائيين الأحياء أحمد هلال، وافتتح خلاله معرض لمسات بورسعيدية، وذلك بقصر ثقافة بورسعيد.

وفي إطار الاحتفالات يقوم محافظ بورسعيد، بإزاحة الستار من على تمثال الفنان محمود ياسين، والذي يتواجد بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، ويشارك في الاحتفال الذي يُقدم علي هامش فاعليات إزاحة الستار، وذلك ضمن برنامج الإحتفال بالعيد القومي.