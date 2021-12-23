بعد ساعات.. الحكومة تعقد اجتماعها الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة

يبدأ بعد ساعات قليلة، الاجتماع الاسبوعي الأول للحكومة، من داخل مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي؛ للرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين الذين تم دعوتهم للمشاركة في اجتماعات المجلس للمرة الأولى منذ توقف مشاركتهم الاجتماعات الأسبوعية منذ مارس 2020 وبداية جائحة كورونا العام الماضي، كإجراء احترازي للوقاية والحد من أي إصابات ممكنة.

ويراجع رئيس الوزراء، وزرائه فيما يخص الافتتاحات الجارية ضمن أسبوع الصعيد الذي بدأ أمس، بمشاركة الرئيس السيسي، على أن ينتهي يوم 29 من الشهر الجاري، كما سيجري مناقشة عددًا من الملفات المهمة والقضايا الشائكة.

ويناقش مجلس الوزراء - أيضًا - أوضاع جائحة كورونا ودراسة أعداد المصابين، واستعراض الموقف الخاص بحصول المواطنين على لقاح كورونا والكميات المقرر الحصول عليها قريبًا من الخارج وموقف التصنيع المحلي.

كما يتوقع مناقشة المجلس مدى جاهزية الوزارات للانتقال الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بدأ قبل أسابيع، وما إذا كانت هناك أي معوقات يجب إزالتها واتخاذ اللازم.

ويتعرض المجلس عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف “حياة كريمة”، ومدى تقدم سير تنفيذ أعمال المرحلة الأولى منها، إلى جانب اتخاذ قرارات بالموافقة على طلبات مقدمة من قبل عدد من الوزارات والمحافظات.