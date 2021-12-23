الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فرقة أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى فريد الأطرش والتخت العربى بالجمهورية

مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش

يستقبل مسرح سيد درويش بالإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك احتفالا بمرور سبعة وأربعين عاما على رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال ملك العود فريد الأطرش، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "لحن الربيع" أداء عازف العود وليد سلامة، لكتب على أوراق الشجر،  قلبي ومفتاحه أداء الفنان مصطفى سعد، يا بدع الورد، ليالي الأنس أداء الفنانة شروق شريف، علشان مليش غيرك.. يا مالكة القلب أداء الفنان محمدالخولي.

وفي الفاصل الثاني من الحفل تقدم الفرقة الموسيقية لحن الخلود، بنادى عليك أداء الفنان أيمن مصطفى، مانحرمش العمر منك، نجوم الليل أداء الفنان ياسر سعيد، جميل جمال، عش أنت أداء الفنان محمد  متولي.

يذكر أن الموسيقار فريد الأطرش لقب بــ "ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، وقد وافته المنية في 26 ديسمبر من عام 1974، بعد أن ترك بصمات واضحة فى الموسيقى والغناء العربى، حيث يعد من أعلام الفن فى مصر والعالم العربى، لحن لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وسام وقلادة من ملوك ورؤساء العالم، وكان أخر ماحصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1970.

ــ حفل فرقة التخت العربي على مسرح الجمهورية
في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم أيضا، تحيى فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض٬ حفلاً موسيقيا يتضمن نخبة من أشهر الأغانى الوطنية والعاطفية لكبار نجوم الطرب والموسيقى منها حيرت قلبى٬ هو صحيح لـ أم كلثوم، إمتى الزمان – والله ما أنا سالى لـ محمد عبد الوهاب ، تملى فى قلبى – حبيبى وعنيا لـ محمد فوزى، حبيت بلدى - الأرض أرضنا لـ سيد اسماعيل إلى جانب مختارات من ريبرتوار الفرقة منها الليلة الكبيرة - ليلة امبارح لـ سيد مكاوى، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الاطرش ، بتونس بيك لـ صلاح الشرنوبى ، جانا الهوا لـ بليغ حمدى ، يا حاسدين الناس لـ عبد الرؤوف عيسى، طلعت يا محلا نورها لـ سيد درويش وقمر له ليالى لـ داوود حسنى.

يذكر أن فرقة التخت العربى، قدمت العديد من الاحتفاليات فى مختلف المناسبات العامة كما طافت العديد من دول العالم فى جولات فنية ناجحة منها ليبيا، الأردن، تونس، العراق، الكويت، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان والسعودية ودول أوربية وشاركت فى مهرجانات دولية متخصصة كما نالت عدة جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء فى إسطنبول بتركيا عام 2010.

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ذكري ملك العود فريد الأطرش مسرح سيد درويش مسرح الجمهورية فرقة التخت العربي الدكتور ياسر معوض التخت العربي

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