الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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هاشتاج

الأهلي يتصدر «ترند تويتر» بعد تتويجه بطلا لكأس السوبر (صور)

الاهلي
الاهلي

تصدر تريند الأهلي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تتويج الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر الإفريقية بفوزه على الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح (6-5)،  وتستعرض "الدستور"  في السطور التالية كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج الأهلي.

- الأهلي يتصدر ترند تويتر بعد تتويجه بطلا لكأس السوبر

علق حمدي عبدالله، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلا: " الأهلي‬⁩ دائما هو مصدر السعادة في مصر".

وبتغريدة" الأهلي‬⁩ الغالي دايما في العالي" عبر طارق منصور، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" عن فرحته بفوز النادي الاهلي.

فيما قال عماد الدين، أحد رواد «السوشيال ميديا» على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلا: "أولى بطولات مجلس إدارة ⁦‪الأهلى‬⁩ الجديد"، و علق محمد البنا، قائلا: "الأهلى‬⁩ دايما عند وعده".

الأهلي يتصدر تريند تويتر بعد تتويجه بطلا لكأس السوبر

ومن الجدير بالذكر أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين، وافتتح حميد أحداد النتيجة للرجاء 13، في حين عادل طاهر محمد الكفّة للأهلي 90، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق المصري، وأقيمت المواجهة على استاد أحمد بن علي بأم الأفاعي في دولة قطر.

وهي المرة الثامنة التي يتوّج خلالها الأهلي بلقب "السوبر الإفريقي" بعد سنوات 2002، و2006، و2007، و2009، و2013، و2014، و2020 (أجريت نسخة 2020 في شهر مايو 2021)، ليؤكد سطوته على المسابقة القارية التي يحمل رقمها القياسي.

ويعدّ هذا هو اللقب الثاني على التوالي الذي يحرزه الأهلي خلال عام واحد 2021، بعدما سبق له التتويج بلقبه السابع في السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في مايو الماضي.

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