مهلة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتراجع المواليد.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير القادم، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، متابعه أن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.

https://www.dostor.org/3662882



قالت الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنه لأول مرة في مصر يتم اتخاذ هذا القرار وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك نتيجة إصرار المجلس على تفعيل دوره في رسم سياسات سوق العمل، موضحة أن القرار صدر في اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية في شهر سبتمبر 2021.

https://www.dostor.org/3662898



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة بصدد تطوير منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضَمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "إتقان" «ETQAAN» وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مَبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصّصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف، فضلًا عن وضع معايير منظومة التدريب المهني، مع التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية.

https://www.dostor.org/3663212



أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس اليونيسيف، يُعَد مناسبة للاحتفاء بمسيرة مُمتدة من العمل التنموي الذي قدمته تلك المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1946.

https://www.dostor.org/3663219

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحدي الزيادة السكانية يحظى باهتمام بالغ من الدولة في إطار الحِرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري.

https://www.dostor.org/3663237

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد المواليد إلى حدود 2235326 عام 2020 مقابل 2304832 عام 2019 بانخفاض قدره 3٪، كما بلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 1.1 لكل ألف من السكان.

https://www.dostor.org/3662845

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد الوفيات إلى حدود 664763 عام 2020 مقابل 570580 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5٪، كما بلغ معدل الوفيات 6.6 لكل ألف من السكان 2020 مقابل 5.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع قدره 0.8 لكل ألف من السكان.

https://www.dostor.org/3662860