الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

متى يمكنك العودة لممارسة الرياضة بعد إصابتك بكورونا أو متحوره؟

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

تختلف أعراض كورونا من شخص لآخر، لكن هذا الفيروس لا يمكن التنبؤ به، وحتى إذا كنت تعاني من حالة خفيفة نسبيًا، فلا يزال بإمكانه القضاء عليك، فالأشخاص الذين عانوا من أحداث متغير أوميكرون، يبلغون على نطاق واسع عن التعب الشديد والصداع وآلام الجسم والحمى، يمكن أن يستمر التعب حقًا لفترة طويلة بعد زوال الأعراض.

التمرين هو أداة رائعة في معركتنا ضد المرض  وتحريك جسمك بعد أن تكون على ما يرام، أو أن تكون عالقًا في الداخل في عزلة لأيام يمكن أن يكون مفيدًا حقًا ويجعلك تشعر بأحمال أفضل.

لكن عليك أن تكون حذرًا من هذا الفيروس، الضغط على نفسك بشدة عندما لا تكون مستعدًا يمكن أن يعيدك إلى الوراء، أو يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

 متى يكون من الآمن ممارسة الرياضة بعد أن تكون على ما يرام مع Covid؟

قد يكون من المغري ممارسة التمارين الرياضية بعد الانشغال، ولكن من المهم حقًا أن تكون خاليًا من الأعراض قبل أن تبدأ، وفقا لموقع مترو ينصح بالانتظار حوالي سبعة أيام بعد أن تختفي الأعراض قبل أن تبدأ في محاولة العودة إلى روتينك المعتاد" هكذا قالت الدكتورة كاثرين باسفورد.

من المهم عدم التسرع في العودة إلى نفس المستوى من التمرين الذي كنت تمارسه قبل إصابتك بالمرض، ستحتاج إلى مراعاة ظروفك الشخصية، فكر في عوامل مثل مدى شدة مرضك، ومدة توقفك عن العمل، وما إذا كان عليك الذهاب إلى المستشفى ، وما إذا كنت لا تزال تجد بعض الأشياء اليومية (مثل صعود الدرج) أصعب مما اعتدت عليه. 

تقول الدكتورة كاثرين إنه سيكون من الذكاء أن تبدأ ببطء ثم تعود إلى مستويات النشاط التي قمت بها من قبل.. قد ترغب في تجربة اليوجا، بعض التمدد أو المشي بدلاً من العودة مباشرة إلى الجري، على سبيل المثال.

وتتابع: حاول الاستماع إلى جسدك أيضًا. إذا كنت تجد شيئًا أصعب مما تفعل عادةً ، فقلصه، وتأكد من تعافيك تمامًا من نشاط اليوم السابق قبل محاولته مرة أخرى، قد يستغرق الأمر أسابيع للعودة إلى المستوى الطبيعي لنشاطك.

قد تبدو هذه العودة البطيئة شاقة لعشاق اللياقة البدنية، لكنها تستحق العناء، توضح الدكتورة كاثرين أن هذه العودة اللطيفة ستساعد في حماية مفاصلك وعضلاتك حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر لنفسك.

وتضيف قائلة: "قد يؤدي الاندفاع إلى ممارسة التمارين الرياضية إلى المخاطرة بإصابة الوركين والأرداف وأوتار الركبة على وجه الخصوص ، لذلك لا تحاول الركض بنفس الوتيرة أو رفع نفس الأوزان - والإحماء والتهدئة أيضًا".

التمارين الرياضية ممارسة الرياضة أعراض كورونا ممارسة التمارين الرياضية متغير أوميكرون أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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