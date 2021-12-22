المملكة المتحدة تسجل 100 ألف إصابة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 106 آلاف و122 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، في حصيلة غير مسبوقة، وفقًا لبيانات حكومية.

وتوفي 140 شخصًا خلال 28 يومًا منذ ظهور نتيجة إيجابية لفحص إصابتهم بكوفيد- 19، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم نقل 2036 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد- 19 في لندن، التي تعد بؤرة تفشي سلالة أوميكرون في المملكة المتحدة.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 48.4% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبدأت بريطانيا، اليوم، في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عامًا ضد كوفيد-19 بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتيك مع تلك الفئة العمرية.

وقالت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه.سي.في.آي) إن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروجرام من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.

أضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنًا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

وقال وي شين ليم، رئيس لجنة اللقاحات في (جيه.سي.في.آي) "غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عامًا معرضون لمستوى مخاطر منخفض جدًا إذا أصيبوا بكوفيد-19".

وقد أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تقليل فترة العزل الذاتي التي تبلغ 10 أيام للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى 7 أيام في معظم الحالات.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الأشخاص الذين يتلقون نتائج سلبية في اليوم السادس واليوم السابع من فترة العزل الذاتي- مع الاختبارات التي تفصل بينها 24 ساعة - لن يضطروا إلى عزل أنفسهم لمدة 10 أيام كاملة.