الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شارموفرز تطرح أحدث أعمالها المصورة «لاتينا» (فيديو)

شارموفرز
شارموفرز

طرح فريق شارموفرز الغنائي منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية المصورة والتي تحمل اسم "لاتينا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتقول كلمات الأغنية: 

مزة لاتينة  أمريكانا 

إيه الحلاوة دى أموت أنا 

ده عادى كده ولا سحر جلا جلا 

أدوب أدوب * ٢ 

بكون فى حالة وإنتى معايا  وياما عانى الوحيد فى داره *٢ 

بنسى الوحدة معاكى بهدا

كلامى يبقى لحن معاكى أكمل أنا الرحلة * ٢

مزة لاتينة أمريكانا 

إيه الحلاوة دى أموت أنا 

ده عادى كده ولا سحر جلا جلا 

أدوب أدوب * ٢ 

لغة الحوار بسيطة مسكرة مستيكة

 عندك كده طريقة دلوعة بس إنتى برضه قوية 

أووه جمال الروح 

إيه تداوى الجروح 

بعرفك لو زعلانة يبان عليكى الفرحة كتاب مفتوح 

دايمًا صبورة فى وقت شده عليكى بميل 

زى شمندورة منورالى طريقى فى الليل 

أصلى كنت بخاف من الليل فى الوحدة بيمد و يطول 

دلوقتى بيحلالى ليه؟  عشان إنتى معايا 

مزة لاتينة أمريكانا 

إيه الحلاوة دى أموت أنا 

ده عادى كده ولا سحر جلا جلا 

أدوب أدوب 

 

فريق شارموفرز حصل على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم. 

بدأ الفريق بعضوين، وهما: «مو العرقان، أحمد بهاء»، ثم تزايد أعضاء الفريق بعد انضمام أعضاء جدد على مدار عام كامل من بداية الفريق. يعتبر مو العرقان، عازف درامز متمكنًا، ولعب مع مجموعة من أفضل فرق الموسيقى في مصر مثل «رسالة، بيركشن شو»، ولكنه لجأ لتعلم الباص جيتار من أجل الفريق الجديد حتى أصبح العازف الأساسي للفريق. 

أما أحمد بهاء فكان عازفًا لـ«بيركشن، طبلة شرقي» قبل انضمامه لـ"شارموفرز"، ولعب مع «كايروكي، بيركشن شو»، واشتهر بتقديم الصولوهات على آلة الدجيمبي الإفريقية. 

فريق شارموفرز شارموفرز الموسيق الدج صلى لحو لفيديو الرو

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وائل لطفي

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