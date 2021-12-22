رئيس مجلس السيادة السوداني يشهد تخريج دورة القيادة والأركان «48»

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والقائد العام للقوات المسلحة بالدور الذي ظلت تطلع به القوات المسلحة، وزودها عن حياض الوطن وبذل الغالي والنفيس لحماية أرضه وعرضه.

وهنأ القائد العام للقوات المسلحة لدى مخاطبته، صباح اليوم، بكلية القيادة والأركان دارسي دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 48 بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري مستشار ركن إبراهيم جابر، ورئيس هيئة الأركان المكلف وقادة التشكيلات و الإدارات والوحدات بالقوات المسلحة، الشعب السوداني وقواته المسلحة بمناسبة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة، والذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان والاخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد.

البرهان

وشدد «البرهان»، على ضرورة مراجعة وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية واستصحاب معاني التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول الذي صنع هذا الاستقلال، معربا عن أمله في أن ينتظم الجميع في ركب الوحدة والبناء والتطوير.

كما هنأ الضباط المتخرجين من القوات المسلحة السودانية والدول الصديقة على تفوقهم ونجاحهم في الدورة، مثمنًا دور القادة والموجهين والمعلمين بالكلية، وخاصة هيئة التدريب لما بذلوه من جهد وعرق لإكمال مطلوبات العام التدريبي بامتياز حسب ماهو مخطط له رغم الظروف المحيطة بالبلاد وبالعالم جراء جائحة كورونا، بما يحقق توطين العلوم والمعارف المختلفة التي ترفع درجات التأهيل وكفاءة القادة، بما يعزز ويطور مفاهيم إدارة الدولة واصفا كلية القيادة والأركان بأنها إحدى المنارات العلمية الرصينة التي تسهم في نقل المعرفة والعلوم وتأهيل القادة لأداء مهامهم.

وفي ذات السياق، أكد «البرهان»، أن القوات المسلحة السودانية ستظل على العهد بها مع الشعب السوداني سند وعضد وصمام امان بارة بقسمها في حماية السودان والمحافظة على أمنه وسلامته.