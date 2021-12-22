«الزراعة»: التوسع في الزراعة التعاقدية وتحويل زراعة القصب لنظام الشتل

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توجه الدولة حاليا هو الاهتمام بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعلان الأسعار وبحثها كلما جد جديد وحدوث أي تغيرات مع وجود آليات في التسعير تحسن من دخل الفلاح في حالة التزامه بالدورة المناسبة للمحصول وإنتاجه بمواصفات قياسية.

وأضاف القصير، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن هناك مشروع قومي للتحول من الري بالغمر إلى الاعتماد على الطرق الحديثة لتخفيض استخدام المياه والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة.

وذكر القصير أن الوزارة تتبنى مشروعا لتحويل زراعة القصب من النظام العقل إلى الشتلات لزيادة انتاجية الفدان بما يعود بالفائدة على المزارعين وزيادة دخلهم، مؤكدا اهتمام الدولة خلال السبع سنوات الماضية بالفلاح وتحسين ظروفه من خلال اعتماد برامج الزراعة الحديثة وتحريك أسعار المحاصيل بما يحقق أرباح لهم.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الاتفاق على زيادة سعر توريد قصب السكر بنحو 90 جنيها لتصبح 810 جنيهات مقارنة بنحو 720 جنيها في الموسم السابق.

وأكد المصيلحي أن تحديد الأسعار جاء بعد حوار مع كافة الجهات المعنية والتى تضمنت وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بمجلس النواب لتحقيق مصالح كافة الجهات المشتركة، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة فنية من مجلس النواب والقائمين على صناعة السكر مع ممثلين من وزارتي التموين والزراعة، حيث تم الوصول الى عدد من الاجراءات لتحقيق توازن في السعر.