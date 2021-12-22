«جنيدي»: المشروعات الجديدة المفتتحة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الصعيد

قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصرية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لمشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترولي، عكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير الصعيد، وهو ما كان مفتقدًا خلال الفترات السابقة.

وأضاف "جنيدي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك المشروعات تساعد في توفير المئات من فرص العمل وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يُساعد في منع هجرة الشباب من الريف في القرى والمدن الصغيرة إلى محافظات القاهرة والإسكندرية، للبحث عن فرص عمل.

ونوه بأن المستثمرين في مصر يتتبعوا خطى الدولة، وهو الأمر الذي سينعكس خلال الأيام القادمة، بعد تلك الافتتاحات في توجه العديد من رجال الأعمال للاستثمار في مناطق صعيد مصر، حيث ينعكس اهتمام الدولة في توفير طرق حديثة ووسائل نقل آمنة مثل القطارات.