الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات تعليمية بمحافظات الصعيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التعليمية عبر «الفيديو كونفراس» بمحافظات الصعيد، بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بإقليم صعيد مصر، لتنتقل هذه المشروعات من مرحلة التخطيط والتنفيذ لتصبح واقعًا ملموسًا على الأرض، يحصده صعيد مصر بعد 7 سنوات من العمل بمختلف القطاعات، ولا سيما الصحة والكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي سيتم افتتاحها تباعًا قبل نهاية العام الجاري 2021.

وتتضمن هذه المشروعات شركة أسيوط لتكرير البترول، بخلاف عدد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تتضمن محطة مياه أبوقرقاص بالمنيا، وتوسعات محطة صرف صحي العدوة بالمنيا، وتوسعات محطة مياه الواسطى ببني سويف، وتوسعات محطة الصرف الصحي طنسا بني مالو 2.5 ألف م 3 / يوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي أبو صير بطاقة 12 ألف م 3/ يوم، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا، ومحطة مياه فرشوط بقنا، ومحطة صرف صحي أبوشنب بالفيوم.

كما تتضمن المشروعات افتتاح المرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة، ومحطة مياه ديروط بأسيوط، ومحطة تنقية مياه الشرب بقنا الجديدة.

كما تشمل هذه المشروعات- والتي تهدف إلى تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم- عددًا من مشروعات قطاع الصحة والتعليم العالي، ومنها كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط، ومستشفى الكبد بالمنيا، ومستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا، ومستشفى الأطفال التخصصي (العديسات) بالأقصر، ومستشفى إيزيس للنساء والولادة (البياضية) بالأقصر، ومستشفى دير مواس المركزي بالمنيا، ومستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

السيسي محافظات الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

السيسي: يجب رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية

«رويترز»: الحرب الأهلية في إثيوبيا دفعت الملايين إلى الهاوية

إتمام الطرح الخاص لـ«غزل المحلة لكرة القدم» بنهاية الأسبوع الجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال