«العاصمة للتنمية» تُوافق على التصميمات الهندسية لـ«بوديا»

صرح المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري، بأن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على التصميمات والرسومات المعمارية لمشروع "بوديا" -أول مبني تجاري إداري طبي موفر للطاقة في العاصمة الإدارية، ويتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

ولفت “بهاء”، إلى أن الشركة حصلت الشركة أيضا على تقرير الدفاع المدني وبيان الصلاحية، الذي يؤكد توافر وتطبيق كافة معايير الأمان والأكواد الإنشائية والمواصفات الفنية المنصوص عليها من قبل شركة العاصمة بالتصميمات الهندسية للمشروع والذي يبلغ ارتفاعه 25 طابقا.

وأشار إلى أن "منصات" قدمت التصميمات الهندسية إلى المجمعة العشرية واستخرجت وثيقة التأمين على الأعمال الإنشائية، لافتًا إلى أن أعمال الإنشاءات في المشروع ستبدأ في الربع الاول من ٢٠٢٢.

وأوضح أن الشركة تؤمن بأهمية التخصص كأحد عناصر النجاح في صناعة التطوير العقاري، لذلك أبرمت الشركة العديد من الشراكات الاستراتيجية محددة المهام، مع كبار الشركات العاملة في مجال المقاولات وإدارة المشروعات والاستشارات المالية، منها التعاقد مع شركة Pinnacle، المكتب الاستشاري الذي وضع تصميمات مشروع "بوديا" وهو نفس المكتب الاستشاري الذي صمم أبراج مدينة العلمين، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في الاستشارات الهندسية الدولية.

وواصل:"كذلك وقعنا عقد شراكة استراتيجية مع صبور للاستشارات الهندسية، احد أكبر الشركات الاستشارية الرائدة متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط. على مدار الـ 65 عامًا الماضية والذي سيكون مسئولا عن الإشراف على التنفيذ لمشروع بوديا، فضلا عن تعاقدنا مع مجموعة التزام الإماراتية لإدارة الأصول، المسئولة عن إدارة المرافق والأصول الخاصة بمشروع بوديا وهي احدى الشركات الرائدة في تقديم أحدث تكنولوجيات إدارة البناء، والمرافق، والعقارات، والطاقة. باستخدام تكنولوجيا البناء الذكية، والتقنيات الحديثة".

وكان آخر التعاقدات هو عقد تقديم خدمات استشارات اقتصادية ومالية مع شركة بيكر تيلي الرائدة في مجال المحاسبة والضرائب والمراجعة الداخلية في مصر.

وعن رؤية شركة "منصات" لصناعة التطوير العقاري، قال المهندس طارق بهاء الرئيس التنفيذي للشركة أن منصات تمتلك رؤية مختلفة لهذه الصناعة، فنحن نؤمن بأن مفردات الحياة اليومية أصبحت أكثر تطورا وتتغير بشكل كبير وسريع للغاية، لذلك أصبح من الحتمي توفير مستوى أكثر تميزا من أنماط المنتجات العقارية المبتكرة، متعددة الاستخدامات، تستطيع أن تواكب المستقبل وتلبي احتياجات وطموحات العملاء في استثمار عقاري أمن ومستدام، يقدم في النهاية نموذج متفردة من الحياة اليومية.