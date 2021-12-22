الليلة.. مناقشة رواية «توت عنخ آمون» لـ باخيش بابايف ببيت السناري

تنظم مكتبة الاسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية "توت عنخ آمون" للكاتب الروسي باخيش بابايف، بحضور المترجمة د. سهير المصادفة، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تدور الندوة حول الرواية التي توضح الكثير من الأسرار حول حياة الملك الذهبي، وخاصة سر موته المبكر، وكذلك اكتشاف مقبرته الفريدة من نوعها، كما انها تسلط الضوء على فترة من أهم الفترات في تاريخ مصر القديم وهي الأسرة الثامنة عشرة.

تحاضر في الندوة د. سهير المصادفة؛ وهي روائية وباحثة ومترجمة مصرية وعضوة "اتحاد كتاب مصر"، و"أتيليه القاهرة"، ولها العديد من الروايات مثل "ميس إيجيبت" عام 2008 و"لعنة ميت رهينة" عام 2017 و"يوم الثبات الانفعالي" عام 2019، كما أنها حاصلة على العديد من الجوائز مثل جائزة التميز عن عملها في مشروع مكتبة الأسرة عام 1997.

يدير الندوة الأستاذ محمد رمضان حسين، وهو حاصل على ليسانس لغات وترجمة، قسم اللغة الألمانية، ويعمل كمترجم لغة ألمانية ومحاضر بوزارة الثقافة المصرية. وقد شارك بالملتقى الدولي للترجمة، بالمجلس الأعلى للثقافة كما شارك بمؤتمر السياسات الثقافية، بمكتبة الإسكندرية. وصدر لها العديد من الأعمال المترجمة مثل كتاب (نار حَيَّة، قصة حب ميلينا يسنسكا)، تأليف: ألويس برينتس، ورواية (كاترينا)، تأليف: داتسي روكشاني.

جدير بالذكر أن رواية «توت عنخ آمون» هي الرواية الأولى لباخيش الذي بذل جهدا لافتا لتصوير حياة الملك الذهبي فهناك الكثير مما خفي من تاريخ هذا الملك الشاب الذي ترك لنا مجدا فنيًا عظيمًا من خلال الصور التي أمر بنقشها على أثاثه الجنائزي في مواقف تفيض بسالة وإقدامًا في الوقائع الحربية وأخرى تتدفق حبا وحنانًا لزوجته الوفية كما يقول سليم حسن في موسوعته عن مصر القديمة.