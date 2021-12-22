الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمين بخطف طفل مقابل فدية 3 ملايين جنيه

خطف
خطف

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بخطف طفل والحصول على فدية 3 ملايين جنيه من والدته.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد خطف شخصين لطفل وطلب فدية من والدته، وذكرت والدة الطفل أنها خلال استقلال سيارتها بصحبتها ابنها وسائقها الخاص،  فوجئت بشخصين يوقفان السيارة، وخطفا الطفل، ثم تلقت اتصالا من أحدهما طلب فدية 3 ملايين جنيه  واستجابت له وسلمته الفدية واستعادت الطفل. 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن السائق الخاص بوالدة الطفل وراء تدبير الجريمة، حيث استعان بشخصين لتنفيذها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط مبلغ الفدية.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مباحث مديرية أمن الجيزة خطف طفل المتهمين ضبط قسم شرطة الهرم استعادت الطفل

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وائل لطفي

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