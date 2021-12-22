«قوات الإنقاذ».. أجهزة المدن الجديدة تواجه خطر التقلبات الجوية

في الفترة الأخيرة التي شهدت تقلبات عدة للطقس في محافظات مصر، رفعت أجهزة المدن الجديدة درجة الاستعداد والطوارئ، وجاهزية أطقم مجابهة الأزمات على مدار 24 ساعة، وذلك للتعامل مع الموجة الحالية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما تابعت أجهزة مدن القاهرة الجديدة وبرج العرب الجديدة و15 مايو وعدد من أجهزة المدن الأخرى، سير العمل بمواقع تجمعات الأمطار وشفط المياه ومتابعة العاملين وتوفير خدمات الإعاشة اللازمة لهم لحين الانتهاء من نوَّة الأمطار الحالية.

جهاز مدينة برج العرب الجديدة: جهزنا معدات لرصد أماكن تجمع المياه وشفطها

أكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن هناك خطة محكمة لمواجهة السيول تم وضعها من قبل العاملين داخل الجهاز، استعدادًا لاستقبال موجة الطقس السئ، وبناءً على ما حدث خلال السنوات السابقة إثر سقوط الأمطار الغزيرة،استطاع الجهاز رصد أماكن تجمع المياه في المدينة.

وأضاف: "استطعنا أيضًا تدعيم وإعادة تأهيل محطات رفع الصرف الصحي في المناطق التي عانت من تراكم المياه بسبب السيول، وعمل بلاعات صرف للأمطار بلغ عددهم حوالي ٤٢٠ بلاعة زيادة عن العام السابق، بالإضافة إلى زيادة معدات الشفط".

وأشار رئيس الجهاز خلال حديثه مع "الدستور"، إلى كمية الأمطار الكثيفة الني كانت تعرقل خدمات المدينة في السنوات السابقة، ما جعل الجهاز يعمل على تدعيم محطات الصرف، حتى أصبح عددها ٩ محطات لرفع الصرف داخل المدينة، جميعه يتمكنون من استقبال أي كميةمن الأمطار، وبالتالي تقلل من نقاط تجمع المياة،

أما عن مشكلات الكهرباء، قال "إبراهيم" إنه في الفترة السابقة تم إجراء توصيل لجميع المحطات المتواجدة بمصدرين كهرباء، فقد وقعت مشكلة مؤخرًا في أحد المحولات الكهرباء بالمنطقة الصناعية الثالثة وهي انسحاب حلقة من أحد المحولات الكهربائية نتيجة كمية الأمطار المتساقطة، ولكن تم حلها سريعًا، وعاد مصدر الكهرباء مرة أخرى، وكذلك عمل مناورات عن طريق التحكم في توزيع الكهرباء.

تحدث أيضًا عن خطورة مشكلات الأمطار الغزيرة التي كانت تدوم لفترة كبيرة في الشارع دون سحب في الآونة الأخيرة، ما نجم عنها أزمات كبرى وصلت لتداخل المياه إلى المنازل والبدرومات، لذا سعى الجهاز لتفادي تلك الحوادث المؤسفة مرة أخرى.

جهاز مدينة الصالحية الجديدة: مستعدون لمجابهة التقلبات الجوية

قال المهندس على عبدالله، مدير عام جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إن الجهاز استعد جيدًا في الأيام القليلة الماضية لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار الغزيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات المدينة، ومجابهة التقلبات الجوية المحتملة.

وتابع: "عملنا داخل الجهاز على توفير ماكينات وعربات الكاسح للتعامل مع المياه المتراكمة، وأيضًا المعدات اللازمة لطاقم السائقين الذين يطوفون الشوارع في حال حدوث أي حالة طوارئ، والتأكيد على ضرورة الانتشار السريع لأعمال الصيانة داخل المدينة لأي ضرر يحدث إثر هطول الأمطار الغزيرة".

وأضاف المشرف على شبكات المياة والصرف الصحي، أن هناك عمليات صيانة دورية تتم داخل محطات الصرف، وأي مشكلات تحدث في الكهرباء يتم التعامل معها من خلال الونش، وطاقم التشغيل داخل الجهاز، أما عن الإجراءات التي تتخذ في حالة الطوارئ، فهي تكون على حسب خطورة الكارثة.

واختتم: "في الفترة الحالية لم تستقبل مدينة الصالحية الجديدة أي حالات طوارئ بسبب هطول الأمطار، وذلك لاستقرار الأحوال الجوية حتى وقتنا هذا، فالمدينة ذات طابع خاص، وأرضها مستوية لا يوجد بها سيول، لذا لا تشهد مشكلات جسيمة، لكن الجهاز في حالة استعداد لأي مشكلات قد تحدث خلال الفترة المقبلة".



جهاز مدينة بدر: ٥٠٠ بلاعة لمواجهة أماكن تجمع المياه

صرح عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الاستعداد على أكمل وجه لمواجهة الأحوال الجوية غير المستقرة من خلال تطهير جميع بلاعات الأمطار، وزيادة عدد البلاعات إلى ٥٠٠ بلاعة في العام الحالي داخل أماكن تجمع المياه.

وتابع: "عملنا أيضًا على تطوير محطات الصرف الصحي من خلال إضافة ٢ ترومبة غطس لتزويد كفاءة المحطات، فقد أصبح لدى كل محطة صرف مصدرين للكهرباء، بحيث في حالة انقطاع أحدهما، يعمل المصدر الآخر على الفور كبديل، فضلًا عن تدعيم الأجهزة بماكينات شفط عملاقة".

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى الاستعدادات الجيدة داخل الجهاز التي تجعل الأمور مستقرة، ففي حالات الطوارئ يوجد نقط تمركز للمعدات بصفة مستمرة في المناطق الساخنة التي تتجمع بها الأمطار، ويتم سحب المياه على الفور.

وقال: "هناك أيضًا خطة استدعاء الأفراد التي نلجأ إليها في وقت الأزمات، فهي عبارة عن لجنة مواجهة الأزمات المكونة من فريق كامل متخصص في أعمال الكهرباء والصرف والمياه والأحياء والأمن، متواجدون بصفة مستمرة لمواجهة الظروف السيئة، والتقلبات الجوية غير المتوقعة".

جهاز مدينة العاشر من رمضان: طهرنا بلاعات صرف الأمطار ووزعنا سيارات شفط المياه

أوضح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها مؤخرًا لمواجهة التقلبات الجوية، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة داخل الجهاز، قائلًا: "مع بداية فصل الشتاء، قمنا بتطهير بلاعات صرف الأمطار، وتأكدنا من كفاءتها في الأيام السابقة، كما وزعنا سيارات شفط المياه في المناطق التي من المتوقع حدوث بها تجمع للمياه".

أما عن محطات الصرف، فقد تم التأكد من عملها بكفاءة وصالحية استخدامها، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وآمن المحولات والتوصيلات الكهربائية وأعمدة الإنارة، وكُل ذلك يتم من خلال لجنة الأزمات والكوارث، التي تعمل على التأكد من عدم وجود مخلفات تعيق تصريف المياه على مستوى الأحياء، وأيضًا جاهزية المعدات الخاصة بهذه الأمور.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم التنسيق بين الجهاز وغرفة العمليات المركزية الخاصة بشكاوى المواطنين، لتحديد موقع أي مشكلة، وسرعة التوجه لحلها على الفور، وتوزيع فرق الطوارئ على مستوى المدينة بشكل كامل، وتنفيذ الخطة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

واختتم "عمران" حديثه مع "الدستور"، مؤكدًا على عدم حدوث أي مشكلات في انقطاع الكهرباء أو تجمعات ضخمة للمياة حتى وقتنا هذا، ورغم ذلك تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المدينة لمجابهة أي خطر متوقع حدوثه.