الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى أهالي الصعيد بشأن «السكن»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيادة الأحوزة العمرانية يجب أن يتواكب مع توفير فرص العمل.

جاء ذلك في تعقيب من الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكريرالبترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال الرئيس السيسي:“إننا يمكن أن نبني المزيد من المدن الجديدة، ولكن القضية تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذي أقيم على الأراضي الزراعية والتوجه إلى تلك المدن والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي الزراعية “، معتبرًا: أن ”ذلك هو التحدي الذي يجب أن نّركز عليه”.

وأضاف أنه “تم البناء على الأرض الزراعية خلال السبعين عاما الماضية رغم محدودية مساحتها ووجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات “، موجهًا حديثه للمواطنين بالصعيد والدلتا:"المياه بجواركم ولا يتكلف الحصول عليها مبالغ مالية كبيرة بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوي تقدر بملايين الجنيهات".

ولفت إلى أن “ذلك التحدي لايخص الدولة وحدها ولكنه يخص كل عناصر الدولة المصرية؛ مواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها”.