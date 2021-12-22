الإحصاء: 16.5% زيادة فى وفيات المصريين خلال 2020.. والقاهرة الأعلى وفاة

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد الوفيات إلى حدود 664763 عام 2020 مقابل 570580 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5٪، كما بلغ معدل الوفيات 6.6 لكل ألف من السكان 2020 مقابل 5.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع قدره 0.8 لكل ألف من السكان.

وبلغ عدد وفيات الذكور 361971 عام 2020 مقابل 312105 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 16٪، بينما بلغ عدد وفيات الإناث 302792 عام 2020 مقابل 258475 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.1٪.

كما بلغت نسبة وفيات الذكور 54.5٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 مقابل 54.7٪ عام 2019، وبلغت نسبة وفيات الإناث 45.5٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 مقابل 45.3 ٪ عام 2019.

وارتفعت عدد وفيات الحضر 402175 عام 2020 مقابل 351475 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4 ٪، كما ارتفع عدد وفيات الريف 262588 عـــام 2020 مقابل 219105 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8 ٪.

وبلغ معدل الوفيات بالحضر 9.3 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 8.3 لكل ألف من الســكان عام 2019، كما بلغ معدل الوفيات بالريف 4.6 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 3.9 لكل ألف من السـكان عـام 2019.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات وقد بلغت نسبة الوفيات بها 15.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2020، بينما كانت محافظة جنوب سيناء هي الأقل من حيث عدد الوفيات وبنسبة 0.1% من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 وهي نفس النسبة لعام 2019.

وسجلت محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الأقصر، أسوان) أعلى معدلات للوفيات عام 2020، فى حين سجلت محافظات (شمال سيناء، الفيوم، البحر الأحمر، سوهاج، المنيا) أقل معدلات للوفيات عام 2020.

وقدر عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) بنحو 35197 عام 2020 مقابل 36173 عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 لكل ألف مولود حي عام 2020 وهو نفس المعدل عام 2019.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 44300 عام 2020 مقابل 46956 عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.7٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 19.8 لكل ألف مولود حي عام 2020 مقابل 20.4 لكل ألف مولود حي عام 2019.

انخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1,734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1,571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.4%.

كما انخفض معدل الزيادة الطبيعية للسكان (معدل المواليد - معدل الوفيات) من 17.5 لكل ألف من السكان خلال عام 2019 إلى 15.6 لكل ألف من السكان خلال عام 2020 بانخفاض قدره 1.9 لكل ألف من السكان.