القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في مدينة نصر

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بقصد الاتجار في منطقة مدينة نصر محافظة القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهما بأحد العقارات "تحت الإنشاء" بمنطقة سكنهم، وبحوزتهما "كمية من مخدر البودر وزنت 1,235 كيلو جرام، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى، 4 هواتف محمول".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.