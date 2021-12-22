الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في مدينة نصر

القبض على 3 أشخاص
القبض على 3 أشخاص

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بقصد الاتجار في منطقة مدينة نصر محافظة القاهرة.

 تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهما بأحد العقارات "تحت الإنشاء" بمنطقة سكنهم، وبحوزتهما "كمية من مخدر البودر وزنت 1,235 كيلو جرام، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى، 4 هواتف محمول".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة ضبط مدينة نصر أشخاص أسلحة بيضاء

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وائل لطفي

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