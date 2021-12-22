الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 آلاف مخالف سددوا غرامة عدم ارتداء الكمامات

غرامة عدم ارتداء
غرامة عدم ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة المعنية، اليوم الأربعاء، من ضبط 7977 شخصًا -مخالف-  لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7952 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 25 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأصدر مجلس الوزراء، في اجتماع سابق، قرار بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير الماضي، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

ضبط الكمامات الواقية الإجراءات القانونية الغرامة المقررة سداد الغرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

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