الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تؤكد أهمية تأمين الوصول العادل للقاحات استجابة لمتحور «أوميكرون»

وزير الخارجية الكوري
وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج وي-يونج

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج وي-يونج أهمية تأمين الوصول العادل إلى اللقاحات للاستجابة لمتحور أوميكرون، وهي قضية معلقة تواجه المجتمع الدولي وللتغلب على كوفيد-19، كاشفًا في الوقت ذاته اعتزام بلاده تقديم 15 مليون دولار أمريكي إلى إفريقيا من أجل الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19.

وأوضح جونج وي-يونج - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن سول ستقدم مساهمات مالية لإفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في تعزيز الحوكمة العالمية لمعالجة قضايا الصحة العالمية.

ولف جونج أيضا إلى تعهد بلاده السابق بالتبرع بما قيمته 100 مليون دولار من اللقاحات في العام المقبل لالتزام السوق المسبق لـ كوفاكس (COVAX)، وهو آلية عالمية لتوفير اللقاحات للدول النامية.

في سياق منفصل، قررت كوريا الجنوبية تقديم مليوني دولار كمساعدات إنسانية إلى الفلبين التي تعرضت لخسائر كبيرة بسبب إعصار "راي" الذي تعرضت له مؤخرًا.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها تتطلع إلى مساعدة الحكومة الفلبينية على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار وعودة الشعب الفلبيني إلى حياته اليومية في أقرب وقت ممكن.

وفي يوم 16 من الشهر الجاري، ضرب إعصار “راي” المناطق الوسطى والجنوبية في الفلبين، ووصل إلى جزيرة سيارغاو شمال شرق مينداناو بسرعة 195 كيلومترا في الساعة، وخلف الإعصار 375 قتيلا على الأقل وتسبب في تشريد 440 ألف شخص.

فيما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل 7456 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 583 ألفا و65 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

سول كوريا الجنوبية متحور أوميكرون

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وائل لطفي

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