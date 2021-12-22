الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: تعيين «منسق أمريكي لقضايا التبت» تدخل في الشؤون الداخلية لبكين

تشاو لي جيان
تشاو لي جيان

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، بعد أن عينت وزارة الخارجية الأمريكية ما يسمى بـ "المنسق الخاص لقضايا التبت".

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء أكد جيان أن شؤون التبت هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا تتحمل أي تدخل من أي قوة أجنبية، مؤكدًا أن تعيين الولايات المتحدة لما يسمى بـ"المنسق الخاص لقضايا التبت" يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.

وقال تشاو: "نحن نعارض ذلك بشدة ولا نعترف به أبدًا.. ونحث الولايات المتحدة على الالتزام، من خلال إجراءات ملموسة، بتعهدها بالاعتراف بالتبت كجزء من الصين وعدم دعم استقلال التبت، والتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في شؤون الصين الداخلية.. مضيفا أن الجانب الصيني سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية بحزم".

ومضى تشاو قائلًا: "إذا لم يجد السياسيون الأمريكيون أي شيء أفضل يفعلونه، فأقترح عليهم أن يظهروا بعض الاهتمام بالتمييز العنصري الخطير ومشاكل حقوق الإنسان في بلادهم".. مطالبًا الولايات المتحدة بأن تقوم بتعيين "محقق خاص في الإبادة الجماعية للأمريكيين الأصليين"، و"منسق خاص لشؤون حقوق الإنسان للأقليات العرقية" و"منسق خاص للتحقيقات في ضعف الاستجابة الوبائية".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الصينية: "لقد أثبتت الوقائع تمامًا أن الولايات المتحدة ليس لها أي حق على الإطلاق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة حقوق الإنسان.. وعليها أن تتوقف فورًا عن التلاعب السياسي، وأن تفكر مليًا في نفسها بجدية، وأن تحل مشاكلها العنصرية ومشاكل حقوق الإنسان الخطيرة".

بكين التبت الصين الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على طبيب وآخرين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

مشروعات النقل بالصعيد.. شرايين للحياة على ضفتي النيل

«الري» تكشف معدلات تأهيل وتبطين الترع المتعبة في 20 محافظة

لمواجهة المخالفات.. إزالة 69 تعديًا على المجاري المائية والرياحات بالمحافظات

حراس المال الشعبي.. التصدي لجرائم النصب والاحتيال وغسيل الأموال

«البحوث الفلكية» يحذر المصريين: سنشهد شتاءً صعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟