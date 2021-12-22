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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-12-2021

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

يقدم موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 22-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية. 

 

أسعار العملات الأجنبية  فى الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 22-12-2021

 استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وتراجع اليورو الأوروبي إلى مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر، كما جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع. 

وفى بنك أبو ظبي التجاري وصل سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع. 

وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وداخل أكبر البنوك الخاصة في السوق، البنك التجاري الدولي سجل الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

 أسعار العملات الأجنبية  فى الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 22-12-2021

 

وسجل الفرنك السويسري نحو: 17.0606 جنيه للشراء، مقابل 17.1681 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو: 13.8845 جنيه للشراء،  مقابل 13.9716 جنيه للبيع.

 

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 2.4558 جنيه للشراء، مقابل 2.4721  جنيه للبيع.

 

فيما بلغ سعر الريال القطري 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الريال العماني 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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