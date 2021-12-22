الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية تسجل 347 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و485 حالة.


وأضافت الوزارة - في بيان صادر عنها مساء اليوم - أنه جرى تسجيل 347 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 721 ألفا و450 شخصا، مشيرة إلى تعافي 90 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 694 ألفا و370 شخصا.


ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 222 شخصا.

 

وكانت الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم، تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و272 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

 

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 5 ملايين و451 ألفا و952 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و225 ألفا و580 جرعة بينها 25 ألفا و764 جرعة للسفر.

 

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح يبلغ 7 ملايين و292 ألفا و551 شخصا حتى الآن.

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