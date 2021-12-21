«المناسترلى»: تنمية الصعيد عادت بقوة خلال عهد الرئيس السيسى

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت السابق، إن وزارة قطاع الأعمال نجحت في إحداث تنمية اقتصادية في الصعيد عبر تطوير المصانع الموجودة بمحافظات الصعيد.

وأضاف «المناسترلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الدولة حاليًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعطي الصعيد اهتمامًا على أعلى مستوى.

وأوضح أن اهتمام الدولة بتنمية الصعيد يتمثل في تطوير القرى في الصعيد عبر مبادرة «حياة كريمة» بخلاف شبكة الطرق التي أنشأتها الدولة.

وأوضح أنه تم الاهتمام بمجالات مختلفة في الصعيد مثل إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة، بخلاف شبكة الطرق والكباري، مما يوضح أن الدولة وضعت الصعيد في أولوية اهتمامها، مشيرًا إلى أن التنمية في الصعيد عادت بقوة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن ما يحدث حاليًا في الصعيد لم يحدث من قبل، مشيدًا باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد وتحقيق أحلامه.

وأضاف خلال تصريحات له مساء اليوم، أن الساعات القليلة المقبلة ستكون بمثابة عيد في الصعيد بافتتاح مشروعات تحقق أحلام وطموحات المواطنين التي كان يحلم بها أهالينا.

وتابع أن هيئة تنمية الصعيد نفذت العديد من المشروعات لتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتعاون مع الهيئة لتنفيذ العديد من المشروعات.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن أعياد الصعيد تبدأ من الغد بمناسبة افتتاح العديد من المشروعات وتتجاوز تكلفتها 400 مليار جنيه وتحقق التنمية وتخلق العديد من فرص العمل لأهالي الصعيد.

وأشار إلى أن الصعيد أصبح به 5 محاور جديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة.