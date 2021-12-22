الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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محافظات

بنسبة 92%.. نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالوادى الجديد

الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شكره وتقديره لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ووصول نسبة التطعيم حتى اليوم الثالث لـ 92% من الأطفال المستهدفين بالحملة، مطالبًا بسرعة الإنتهاء من تطعيم الأطفال المتبقيين حفاظًا على سلامتهم.

وأطلق محافظ الوادي الجديد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة الخارجة، والتي بدأت الأحد الماضي ولمدة أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد،  والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشدد المحافظ على دعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الوصول لكافة الأطفال المستهدفين بنطاق المحافظة.

ويبلغ عدد الأطفال المستهدفين بالحملة على مستوى المحافظة ٣٧ ألف و ٢٩٣ طفل في الفئة العمرية من عمر يوم وحتي ٥ سنوات.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن فرق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال كانت تجوب الشوارع والمنازل لتطعيم أطفال  من عمر يوم حتى ٥ سنوات، مؤكدًا أن الحملة سوف تنتهي من أعمالها غدًا الأربعاء بنسبة 100%.

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