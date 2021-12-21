«عبدالغفار» يعلن تطوير مركز التدريب في «صحة أسيوط» بـ7 ملايين جنيه

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تطوير مركز التدريب بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط بقيمة 7 ملايين جنيه، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني للفرق الطبية في محتلف التخصصات.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور خالد عبدالغفار اليوم، الثلاثاء، بمحافظة أسيوط، حيث تفقد مركز التدريب ويضم 9 قاعات مجهزه بأحدث وسائل التدريب الحديثة ويضم 8 قاعات بالدورين الأرضي والأول، بالإضافة إلى 11 غرفة استراحة لاستضافة المتدربين من المحافظات المختلفة.

وقال عبدالغفار إنه يتم تنفيذ الدورات التدريبية والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالعاملين بقطاع الصحة، لكل من ( أطباء – صيادلة – تمريض – فنين – واداريين)، داخل مركز التدريب بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد الوزير أيضًا خلال جولته، الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة أسيوط، حيث تم تطويرها بإنشاء مبني إداري مزود بقاعة مجهزة تسع لـ 200 فرد وملحق بها 12 غرفة بتكلفة مليونين جنيه، وذلك لعقد الاجتماعات والدورات التدريبية، كما تضم إدارات ( التفتيش والتراخيص، وإدارة المراقبة والتموين الدوائي).

ورافق الوزير خلال جولته، كل من، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.

جانب من الجولة

جانب من الجولة