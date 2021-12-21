بـ58 فرصة عمل.. مصر تستقبل أول طلب عمالة بأحد مستشفيات ليبيا

قال خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات، ورئيس اللجنة المصرية المسئولة عن الربط الإلكتروني مع دولة ليبيا، إنه تم استقبال أول طلب استقدام عمالة على منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، وذلك من إحدى المستشفيات بدولة ليبيا، حيث أعلنت عن احتياجها لنحو 58 عامل مصري على 16 مهنة مختلفة، ما بين أطباء وتمريض بعدد من التخصصات المختلفة.

وأضاف رضوان في تصريح لـ"الدستور"، أن وزارة القوى العاملة أصبحت على أتم استعداد لبدء تسفير أول دفعة من العمالة المصرية على بداية عام 2022.

وأشار مستشار الوزير للمعلومات، أن وزارة القوى العاملة حددت عدد من البنود في عقود العمل التي سيتم إبرامها للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، وذلك لحماية العامل من اي ضرر، وضمان حصوله على كافة حقوقهم.

وأوضح، أنه من أهم بنود العقود، التأمين الاجتماعي والصحي للعمال، والأجر الذي سيتقاضاه العامل، حيث تم وضع حد أدنى لكل مهنة على حدة، على أن يتناسب ذلك الأجر مع مستوى المعيشة هناك، وأيضا ضمان توفير سكن وعلاج لأسر العمال في المهن التي سيتم توفير سكن للعمال بها.

وأكد، أن وزارة القوى العاملة استقبلت عدد من طلبات استقدام العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، ولكن تم إرجائها إلى إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، نافيا أن يكون هناك أي تحديد لمدن بعينها يحظر عمل العامل المصري بها، مؤكدا على الاستقرار الأمني بدولة ليبيا.