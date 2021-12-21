الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق قطار تنمية الصعيد وإقرار الحد الأدنى للأجور.. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وضع حجر الأساس لبناء مدرستين على أرض القرية الكونية، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة موبيكا.

https://www.dostor.org/3661584

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

https://www.dostor.org/3661694

أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

https://www.dostor.org/3661955
يستعد صعيد مصر لدخول عصر جديد من التنمية الشاملة وغير المسبوقة فى شتى مناحى الحياة، فى إطار جهود الدولة للقضاء على الفجوات التنموية بين المحافظات، لتشرق بذلك شمس التنمية والجمهورية الجديدة على أرض الجنوب، حيث يعيش نحو ثلث سكان مصر على امتداد ١٠ محافظات بعدما ظلت لعقود طويلة تعانى التهميش والنسيان.

https://www.dostor.org/3662352

أطلقت الدولة المصرية المرحلة التمهيدية من مبادرة «حياة كريمة» في مارس 2019، حيث وجهت الدولة 1.34 مليار جنيه لتنفيذ 250 مشروع بـ 158 قرية على مستوى 50 مركز من القرى الأكثر إحتياجًا بكل من محافظات سوهاج، بنى سويف، المنيا، أسيوط وأسوان، منها 740 مليون جنيه تم توجيهها لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحى.

https://www.dostor.org/3662407
تعاني مصر منذ زمن طويل من تفاوتات واختلالات كبيرة في مستوى التنمية بين المحافظات والأقاليم، وتوضح نتائج التعدادات الاقتصادية ومؤشراتها صورة التنمية فى المناطق الجغرافية المختلفة، حيث أظهرت أن محافظات الصعيد بدءًا من الفيوم حتى أسوان كانت تسهم بما يقرب من 12% من إجمالى الناتج المحلى في عام 2017-2018.

https://www.dostor.org/3662412

 

التخطيط هالة السعيد الصعيد الصندوق السيادى الحد الادنى للأجور

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وائل لطفي

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