الأنبا إبراهيم إسحق يلتقى شمامسة الإيبارشية البطريركية

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية البطريركية، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وقدم الشمامسة التهنئة لغبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما ساد اللقاء الطابع الأبوي، حيث اطمأن غبطته على أحوال الشمامسة الشخصية، والعائلية، والدراسية.

وفي نهاية اللقاء تمنى صاحب الغبطة عامًا جديدًا مباركًا، وعيدًا سعيدًا للشمامسة، ثم اختتم اللقاء بالصلاة، والتقاط الصورة التذكارية.

ويواصل بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر عقد لقاءات رعوية مع الشمامسة الشباب بإيبارشيات الكنائس الكاثوليكية.