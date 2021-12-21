الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا إبراهيم إسحق يلتقى شمامسة الإيبارشية البطريركية

البطريرك الأنبا
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية البطريركية، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.
وقدم الشمامسة التهنئة لغبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما ساد اللقاء الطابع الأبوي، حيث اطمأن غبطته على أحوال الشمامسة الشخصية، والعائلية، والدراسية. 
وفي نهاية اللقاء تمنى صاحب الغبطة عامًا جديدًا مباركًا، وعيدًا سعيدًا للشمامسة، ثم اختتم اللقاء بالصلاة، والتقاط الصورة التذكارية.
ويواصل بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر عقد لقاءات رعوية مع الشمامسة الشباب بإيبارشيات الكنائس الكاثوليكية.

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