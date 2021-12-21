الجزائر تسجل 8 وفيات و310 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة و310 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أنه بالحصيلة الجديدة، قد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 216582 إصابة.

كما أوضحت أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 6199، فيما تماثل 192 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 148021.

ونوهت اللجنة إلى تواجد 21 مصابا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت، أمس الإثنين، 6 وفيات و 243 إصابة بفيروس كورونا.

ودعت وزارة الصحة إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.

كما جددت الوزارة تأكيدها على أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.