سمير غريب: معظم معروضات «موناكو الإسكندرية» من رواد السريالية فى مصر

أعرب سمير غريب، الرئيس الأسبق لجهاز التنسيق الحضاري، عن أسفه لكون غالبية معروضات معرض موناكو الإسكندرية المقام حاليا فى متحف موناكو الوطني الجديد من رواد السريالية فى مصر الذين لم يشاهدهم الناس فى مصر التى عاشوا فيها.

وكتب "غريب" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "الذي أثار شجوني في معرض موناكو الإسكندرية المقام حاليا في متحف موناكو الوطني الجديد، أن معظم معروضاته من مصر ولفنانين مصريين ومتمصرين وأجانب عاشوا في مصر. منهم رواد للسريالية في مصر ممن شاركوا في المعارض الجماعية لجماعة الفن والحرية في الأربعينات من القرن الماضي. منهم من لا يعرفهم معظم (المثقفين) المصريين حاليا، وحتى كثير من الفنانين الشبان، ولم يشاهدوا عملا أصليا لأي منهم فيما أعتقد. أذكر على سبيل المثال أنجيلو دى ريز الذي بدأ مشاركته مع جماعة الفن والحرية من معرضها الأول 1940، وإريك دى نيمس وحزقيال باروخ اللذان بدءا مشاركتهما مع الجماعة من معرضها الثاني 1941، وإبراهيم مسعودة الذي اشترك في المعرض الخامس للجماعة 1945 وشارك في تأسيس جماعة الفن المعاصر بعد ذلك، وخديجة رياض، وكليا بادارو التي كان لها مرسما في أتيليه الإسكندرية، وغيرهم.

وتابع: كيف يشاهد الناس في موناكو أعمال هؤلاء الفنانين مجتمعين ولا يشاهدهم الناس في مصر التي عاشوا فيها؟؟ لذلك اقترحت من قبل إقامة معرض موناكو الإسكندرية في الإسكندرية، وإن تعذر ذلك، أرجو من الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتوجيه بتنظيم معرض جماعي لرواد السريالية في مصر".

جدير بالذكر أنه افتتح متحف موناكو الوطني الجديد، يوم الجمعة الماضية، معرض للفن السكندري الحديث تحت عنوان «موناكو - الإسكندرية، الانعطاف الكبير، عواصم العالم والسريالية العالمية»، ويضم المعرض مجموعة أعمالاً مختارة بتقييم فني لكل من مراد مونتازامي، ومادلين دي كولنت، مؤسسا شركة «زمان للنشر وإدارة المعارض».

وانطلقت فعاليات المعرض من مقر متحف إمارة موناكو الوطني في فيلا ساوبر بمشاركة من مجتمع جميل في إنتاج نشرة المعرض، وبرنامجه العام والتعليمي. ويستكشف المعرض الحوار الثقافي عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط في أوائل القرن العشرين، إلى جانب عرض أعمال لم يسبق عرضها خارج مصر من قبل.