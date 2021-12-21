أكثر العلاجات التجميلية طلبا في 2021

على مدار العقدين الماضيين أصبحت العلاجات التجميلية أكثر شيوعًا كل عام، ولكن لا يزال الارتباك قائمًا بين المرضى ويتسائلون عن ما هي الإجراءات التجميلية الأفضل؟ خاصة مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها، وغالبًا ما يترك المرضى في حيرة من أمرهم، وهي كالآتي:

حشو الخد

تجديد شباب الوجه يبدأ بإجراء حشو للخد، فمع تقدمنا ​​في العمر، نشعر بارتخاء العظام، والتراخي في الأربطة ، وفقدان العضلات والدهون في وجوهنا، ويؤدي هذا إلى ترهل الجلد والتجاعيد وتسطيح الخدين الممتلئين والمحددين، وفقا لموقع lifeandstyle.

ويمكن أن تستغرق عملية تجميل الخدود بالفيلر سنوات من ظهور الشخص وتستمر النتائج لمدة تصل إلى عامين، وكان حشو الخد واحد من أكثر العلاجات التجميلية المطلوبة في عام 2021، ومن المقرر أن الأشخاص الذين يبحثون عن مظهر شبابي محدد المعالم في عام 2022 سيجعلونه مشهورًا بشكل كبير في العام المقبل أيضًا.

الضوء النبضي المكثف (IPL)

أثناء الوباء أمضى الكثير منا وقتًا أطول في الطبيعة، وامتصاص أشعة الشمس والحصول على أكبر قدر ممكن من فيتامين د الطبيعي، وقد نسي الكثير منا الواقي الشمسي أيضًا.

ولاحظ العلماء أن الضوء النبضي المكثف أحد أكثر العلاجات شيوعًا في عام 2021 حيث ساعد في عكس الكثير من أضرار أشعة الشمس التي حصلنا عليها خلال وقتنا المتزايد الذي نقضيه في الهواء الطلق، ويستهدف هذا النوع من علاجات البشرة التخلص من أضرار أشعة الشمس والاحمرار، وإذا تم القيام به باستمرار ، يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين أيضًا.

منتجات العناية بالبشرة من الدرجة الاحترافية

كانت منتجات العناية بالبشرة من الدرجة الاحترافية هي المستلزمات التس تم البحث عنها بكرة في عام 2021، من قبل الكثيرين، لأنها كانت متاحة بسهولة ويسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة، وفقا لخبراء التجميل.

تكبير الشفاه

مع استمرار انتشار الاجتماعات الافتراضية في عام 2021 وتواجد الأشخاص في المنزل يحدقون في أنفسهم طوال اليوم، تسبب هذا الأمر في زيادة الطلب علي حشوات الشفاة أكثر من أي وقت مضي.

وبالتالي كان هذا الإجراء الجراحي هو الحل الأمثل للترطيب واستعادة حجم الشفاة وخلق وخلق مظهر مثالي.

جلسة ليزر للوجه

تعمل علاجات الوجه بالليزر على تناسق وشد البشرة والمساعدة في تحسين لياقة البشرة بشكل عام. إلى حد بعيد.

وكان أكثر عمليات تجميل الوجه بالليزر طلبًا في عام 2021 هو " Fire & Ice laser Facial ، فهذه الجلسات تحفز إنتاج الكولاجين وتقلل من احتقان المسام.

إزالة الشعر بالليزر

أحد أكثر العلاجات المطلوبة في عام 2021 كان بالتأكيد إزالة الشعر بالليزر فعلى عكس الحلاقة أو إزالة الشعر بالشمع، فإن المرضى يحبون القيام بإزالة الشعر الدائم.